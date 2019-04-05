انت الان تتابع الصين: المشاورات التجارية مع أمريكا مثمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ليو خه" أن فريقي التفاوض الصيني والأمريكي أجريا مشاورات مثمرة، وتوصلا إلى توافق جديد في الآراء بشأن قضايا مهمة. وقال خه، في تصريحات عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، إن الجانبين، مسترشدين بالتوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، سوف يواصلان المشاورات لإنجاز مزيد من التقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بهدف اختتام المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

ويترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه" وفد الصين المشارك في المفاوضات التجارية والاقتصادية، بينما يترأس الجانب الأمريكي الممثل التجاري "روبرت لايتيزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين"، حيث تعد الجولة الحالية من المفاوضات التي تستضيفها واشنطن منذ أول من أمس، الأربعاء، هي التاسعة، سعيًا لحل النزاع التجاري