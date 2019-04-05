أكد الجيش الليبي وقوع أسرى له في العمليات العسكرية التي يشنها.
وأوضح الجيش في تغريدة مقتضبة رصدها 'الخليج 365' للحساب الرسمي لـ"العربية عاجل" على موقع التدوينات القصيرة 'تويتر'، أنه في صدد مباشرة التحقيق في هذا الأمر.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، أنه تم السيطرة على مطار طرابلس الدولي بالكامل وعدد من المناطق الاستراتيجية داخل المدينة، وذلك في إطار عملية تحرير العاصمة الليبية.
وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي إن عملية تحرير طرابلس التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة" نجحت في السيطرة على مطار طرابلس العالمي بعد السيطرة على منطقتي غريان وترهونة بالكامل.
وسيطرت القوات أيضا على مناطق العزيزية ومقر اللواء الرابع والهيرة بالكامل، فيما وصلت قوات إلى منطقة الصواني التي تبعد 25 كيلومتر جنوبي طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: سنبدأ التحقيقات مع العناصر التي كتب لنا أسرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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