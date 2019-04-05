الجيش الليبي يدعو الناشطين إلى عدم نشر إحداثياته

ناشد الجيش الليبي الناشطين والصحافيين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في ليبيا، بعدم نشر إحداثيات عسكرية أو صور للجيش.

وجاء ذلك في تغريدة مقتضبة رصدها 'الخليج 365' للحساب الرسمي لـ"العربية عاجل" على موقع التدوينات القصيرة 'تويتر'.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الجمعة، أن "العمليات لا تزال مستمرة .. لم نتوقف ولن نتوقف حتى إتمام المهمة.. وهناك ترحيب كبير من أهالي المناطق التي مررنا بها". وأضاف أن الأمر "قد حسم.. وليس أمامنا إلا النصر فقط".

ويأتي ذلك بعد إعلان الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية دخول وحدات عسكرية إلى العاصمة طرابلس من جميع المحاور، مساء الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن "معارك عنيفة تدور في ضواحي طرابلس مع الميليشيات المسلحة".