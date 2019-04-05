الجيش الليبي يعلن سيطرته المطلقة على مطار طرابلس

صرح المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الجمعة، بأنه تم السيطرة على مطار طرابلس الدولي بالكامل وعدد من المناطق الاستراتيجية داخل المدينة، وذلك في إطار عملية تحرير العاصمة الليبية.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي إن عملية تحرير طرابلس التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة" نجحت في السيطرة على مطار طرابلس العالمي بعد السيطرة على منطقتي غريان وترهونة بالكامل.

وسيطرت القوات أيضا على مناطق العزيزية ومقر اللواء الرابع والهيرة بالكامل، فيما وصلت قوات إلى منطقة الصواني التي تبعد 25 كيلومتر جنوبي طرابلس.

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وأكد المسماري أن "العمليات لا تزال مستمرة .. لم نتوقف ولن نتوقف حتى إتمام المهمة.. وهناك ترحيب كبير من أهالي المناطق التي مررنا بها". وأضاف أن الأمر "قد حسم.. وليس أمامنا إلا النصر فقط".

ويأتي ذلك بعد إعلان الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية دخول وحدات عسكرية إلى العاصمة طرابلس من جميع المحاور، مساء الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن "معارك عنيفة تدور في ضواحي طرابلس مع الميليشيات المسلحة".