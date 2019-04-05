أبرز تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي بشأن الأحداث الجارية

صرح المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الجمعة، بأنه تم السيطرة على مطار طرابلس الدولي بالكامل وعدد من المناطق الاستراتيجية داخل المدينة، وذلك في إطار عملية تحرير العاصمة الليبية.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي إن عملية تحرير طرابلس التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة" نجحت في السيطرة على مطار طرابلس العالمي بعد السيطرة على منطقتي غريان وترهونة بالكامل.

وسيطرت القوات أيضا على مناطق العزيزية ومقر اللواء الرابع والهيرة بالكامل، فيما وصلت قوات إلى منطقة الصواني التي تبعد 25 كيلومتر جنوبي طرابلس.

وأكد المسماري أن "العمليات لا تزال مستمرة .. لم نتوقف ولن نتوقف حتى إتمام المهمة.. وهناك ترحيب كبير من أهالي المناطق التي مررنا بها". وأضاف أن الأمر "قد حسم.. وليس أمامنا إلا النصر فقط".

ويأتي ذلك بعد إعلان الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية دخول وحدات عسكرية إلى العاصمة طرابلس من جميع المحاور، مساء الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن "معارك عنيفة تدور في ضواحي طرابلس مع الميليشيات المسلحة".

كما صرح المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ بإطلاق اسم "طوفان الكرامة" على العملية العسكرية في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن "العملية العسكرية هدفها استقرار ليبيا وسلامة المواطنين في طرابلس".

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وخلال مؤتمر صحفي في ​بنغازي​، أوضح أن "العمليات العسكرية انطلقت من قاعدة الجفرة نحو طرابلس"، لافتاً إلى أن "قواتنا تواصل تقدمها ووصلت إلى غريان وسيطرت على العزيزية".

وأكد المسماري أن "منطقة ترهونة وصولا إلى مطار طرابلس تم تأمينها بالكامل"، منوهاً إلى أن "العملية العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها".

وشدد على أن "قواتنا تلقى ترحبيا وتأييدا من القبائل الليبية"، موضحاً "أننا نعمل بشكل حثيث على مراعاة مصالح وسلامة الناس".

وأعلن أن "لدينا معلومات مفصلة عن الطائرات التي شاركت بالقصف اليوم"، مشيراً إلى أنه "وقع لنا أسرى في العمليات العسكرية وبدأنا تحقيقا بالأمر "، مؤكداً ان "احتجاز 128 جنديا اعتبرته قطر انتصارا والجهات المعادية معروفة وستحاسب".

يذكر أن "الجيش الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ أعلن عن بدء "عملية عسكرية لتحرير ​مدينة طرابلس​ و​شرق ليبيا​ من الميليشيات المسلحة والإرهابيين".

فيما أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكوة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السرّاج قوّاته بالاستعداد "لمواجهة أيّ تهديد". وأعلنت فصائل من مدينة ​مصراتة​ غرب البلاد موالية ل​حكومة​ الوفاق استعدادها لوقف "الزّحف المشؤوم" لقوّات حفتر.

ومن المقرر عقد مؤتمر وطني ترعاه ​الأمم المتحدة​ منتصف نيسان في غدامس جنوب غرب البلاد بهدف وضع "خارطة طريق" تلحظ خصوصا إجراء ​انتخابات​.