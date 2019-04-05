وزيرالأوقاف يقيل وكيل الجيزة وقياديين بمنطقة الهرم بعد مقتل خطيب

كتب - إسماعيل رفعت

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعفاء كل من وكيل وزاره أوقاف الجيزة الشيخ محمد نور ومدير إدارة الهرم الشيخ هيثم معوض ومفتش المنطقة الشيخ علي موافي من العمل من مواقعهم القيادية والإدارية لإخلالهم بواجبهم الوظيفي، وذلك لعدم تنفيذ التعليمات بشأن منع غير المصرح لهم بالخطابة من اعتلاء المنابر.

وشمل القرار، تكليف الشيخ أمين عبد الواجد وكيل الوزاره للوجه القبلي بتسيير أعمال مديرية أوقاف الجيزة، وذلك نظرا لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي وعدم تنفيذ تعليمات الوزاره بعدم إقامة الجمعة في الزوايا إلا لضرورة وبترخيص...