مرشح المعارضة في اسطنبول: ما زلت متقدما في الانتخابات البلدية

أعلن مرشح المعارضة التركية وحزب "الشعب الجمهوري" في ​اسطنبول​ أكرم إمام أوغلو أنه ما يزال متقدما على منافسه من الحزب الحاكم رئيس البرلمان السابق بن علي يلريم بنحو 19 ألف صوت في خضم عملية إعادة فرز بعض بطاقات الاقتراع، بعد ​الانتخابات البلدية​ التي أجريت يوم الأحد.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس هابر"، أوضح أن "إعادة فرز الأصوات ستنتهي بحلول آخر الأسبوع، وسأبقى متقدما بنحو 18 إلى 20 ألف صوت".

وقدم الحزب الحاكم شكاوى لدى السلطات الانتخابية في عدد كبير من المدن، منتقدا "المخالفات الفاضحة"، ومعتبرا أن عددا كبيرا من الأصوات قد احتُسبت لاغية، ما أدى إلى حرمان مرشحيه من الفوز.

وخسر حرب "التنمية والعدالة" الإنتخابات في كبرى المدن التركية أبرزها ​أنقرة​ واسطنبول.