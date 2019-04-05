أكد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، في بيان، أن "رجلا إيطاليا كان محتجزا رهينة في سوريا منذ نيسان في عام 2016 أُطلق سراحه وهو بصحة جيدة وفي طريق العودة إلى الوطن".
ونقلت وكالة "رويترز" عن أسرة سيرجيو زانوتي، وهو رجل أعمال من بريشا، أنه احتجز في جنوب تركيا قرب الحدود السورية قبل نحو ثلاث سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إيطاليا: إطلاق سراح إيطالي كان محتجزا بسوريا منذ عام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.