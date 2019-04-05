أقيم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من وحدات القوات الخاصة، بعد أن تابعوا بنجاح دورة "تفجيرات متقدمة" ودورة على البرنامج الإنقاذي TCCC.
وحضر الحفل قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون وعدد من الضباط، بالإضافة إلى فريق تدريب أميركي وممثلين عن مصرف فرنسبنك وجمعية Roads for life والصليب الأحمر إلى جانب عدد من المدعوين.
وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة في المناسبة أكد فيها أنه "تفرض مهمّات القوات الخاصة، خصوصاً تلك التي تتعلق بمواجهة الارهاب، أن تكون عناصرها في أعلى مستوى من اللياقة البدنية والاحتراف التقني إلى جانب الوعي الفكري والمعنوي؛ إذ إن تنفيذ هذه المهمات، يتطلب من الفرد إمكانات ومهارات استثنائية في ظروف نفسية وطبيعية صعبة، غالباً ما يضاف إليها، عامل مواجهة عدو يمتلك أسلحة وتكنولوجيا متطورة. ولا شك في أن ما تلقيتموه من معارف ومهارات، يعتبر المدماك الأساسي، لبناءٍ لا يكتمل إلاّ بمزيد من الجهد والمثابرة، والاستفادة من كلّ تطور في مجال اختصاصكم".
وفي الختام، شارك المتخرّجون في تنفيذ تمرين تكتي تخلَّلتْه رمايات بالذخيرة الحيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل تخريج وتوزيع شهادات في مدرسة القوات الخاصة في حامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.