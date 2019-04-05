طوني فرنجية: يجب أن يكون لدينا قضاء مستقل لنتمكن من محاربة الفساد

أكد النائب ​طوني فرنجية​ أنه "إذا لم يكن لدينا قضاء لن نتمكن من ​محاربة الفساد​"، مشيراً الى أنه "يجب أن نقوم بمعركة استقلالية ​القضاء​، فهناك تركيبة سياسية تفتح مجالات كبرى للفساد، ويجب علينا تطوير القوانين للإستمرار ب​مكافحة الفساد​ بشكل دائم".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فرنجية أن "ما يحصل في المرحلة الحالية هو محاربة الفساد عبر استهداف الفاسدين، لكن ما يجب أن يحصل على المدى البعيد هو توليد آلية لمكافحة الفساد".

واعتبر ان "النظام السائد في الحكم في ​لبنان​ أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها"، مؤكداً ان "ما يهمني هو أن تعود هيبة الدولة، ولا أريد التكهن بموضوع مكافحة الفساد، ويجب ​البناء​ على الايجابيات وهناك طبقة وازنة انتخبت وهذا يجب البناء عليه".

ولفت فرنجية الى "أننا كنا معارضين لإنتخاب ​الرئيس ميشال عون​ رئيسا للبلاد، ولكن لنا جميعا المصلحة في نجاح العهد لانه سينعكس على اللبنانيين جميعا".