ميركل تجتمع بأوباما في برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (أ ش أ)

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في مكتبها بالعاصمة برلين في اجتماع وصفه مسؤولون ألمان بأنه لقاء روتيني خاص مع نظير دولي سابق.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم عن ستيفن سيبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية، قوله إن ميركل تلتقي بشكل متكرر بالرؤساء السابقين للحكومات والبلدان الذين "عملت معهم عن قرب بشكل جيد لفترة من الزمن".

وأضاف المتحدث الألماني أن اللقاء بين أوباما وميركل ليس له أي تأثيرات على العلاقات الحالية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، نافياً الربط ما بين العلاقات الألمانية مع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وهذا اللقاء.

يُشار إلى أن ميركل وأوباما التقيا بالفعل في العاصمة الألمانية برلين بعد مغادرة الأخير للرئاسة الأمريكية حيث شارك في مؤتمر عُقد في مايو 2017.