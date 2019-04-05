منتدى التعليم العالي: 19 جامعة مصرية دخلت تصنيف "التايمز" بين أفضل 1200 بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تواصلت فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل لليوم الثاني على التوالي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش المشاركون في جلسة مساء اليوم الجمعة بعنوان (الرؤى المبتكرة 2) عددًا من المحاور أهمها: تأثير التكنولوجيا الحديثة وإنترنت الأشياء في حل العديد العقبات والتحديات، والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ووضع برامج تدريبية إرشادية لخريجي الجامعات، ومشاركة خريجي الجامعات في تطوير الاقتصاد، والتعاون بين القطاع الخاص والجامعات في توظيف الطلاب.

وأشار المشاركون إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف التايمز "Times Higher Education" البريطاني ليصل إلى 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 (ألف ومائتين) جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألف على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية.

وناقشت الجلسة أهمية التكنولوجية الرقمية في دعم التعليم، واستخدام الذكاء الإصطناعي في الاختبارات والتقييم.

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ومن جانبها استعرضت الجلسة، تقريرًا حول تأثير التعليم على الشباب المصري، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل واكتسابهم العديد من المهارات.

وتناولت الجلسة العديد من القضايا حول الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات البحثية فى مختلف الكليات وفقا للقطاعات البحثية لتحقيق المزيد من الابتكارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتأثيرات ابتكارات تكنولوجيا المعلومات على المجتمع.

وحضر الجلسة كل من الدكتور فيليب برونل مستشار التصنيف الدولي للجامعات ببنك المعرفة، وجينف روينز أحد خبراء ناتشر للنشر الدولي، والدكتور راجين فون أستاذ بجامعة كامبردج للتعليم العالي، وشاهيناز أحمد مدير الأميد إيست في مصر، بحضور الدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، وياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي.

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