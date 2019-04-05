الخارجية الجزائرية: نتابع باهتمام آخر التطورات في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر (أ ش أ)

قالت الجزائر إنها تتابع باهتمام آخر التطورات في ليبيا وتدعو كافة الأطراف إلى التعقل، معتبرًا أن أي تصعيد عسكري قد يعيق الجهود الجارية.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم إن "الجزائر تتابع ببالغ الانشغال آخر التطورات الحاصلة في ليبيا وتدعو كافة الأطراف إلى التعقل"، معتبرًا أن "أي تصعيد عسكري قد يعيق الجهود الجارية ويعرقل مسار تسوية الأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق والمجاور".

وأضاف البيان أن "الجزائر التي ما فتئت تدعو إلى حوار شامل بين كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وبعيدًا عن أن تدخل أجنبي تبقى على يقين من أن الحل السياسي التفاوضي و المقبول من قبل كافة أطراف النزاع وحده الكفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين والحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق".

وجددت الجزائر دعوتها لكافة الفاعلين من أجل تفادي أي شكل من أشكال العنف أو التصعيد، وحثت كافة الأطراف الليبية على العمل على إنجاح المؤتمر الوطني المقرر بغدامس من خلال مخطط العمل والتي تحظى بدعم المجتمع الدولي وتقدم إطارا ملائما من أجل البحث عن الحلول الوسطى من أجل تكريس الاتفاقات وبناء السلم في هذا البلد الشقيق و المجاور.