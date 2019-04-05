"الزراعة" تتابع تنفيذ برنامج مكافحة ذباب الخوخ بمحافظات القناة والدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور ممدوح السباعي رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ومدير المشروع القومي لإبادة ذبابة الخوخ، والمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية البساتين والمحاصيل الزراعية وعضو اللجنة التنسيقية للمشروع اجتماعا مع مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية، ومديري عموم مناطق المكافحة بالقناة وسيناء وشرق الدلتا ومدير عام المكافحة والبساتين بالشرقية والاسماعيلية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمقر مديرية الزراعة بالشرقية لمناقشة خطة تنفيذ عملية المكافحة لذباب الخوخ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذا خطة البرنامج القومي لإبادة ذبابة الخوخ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

وذكر بيان للوزارة اليوم تناول الاجتماع المشاكل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروع ومحاولة إيجاد حلول بديلة تتماشي مع الوقت الحالي والإمكانيات المتاحة لدى كل مديرية ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تعرقل تنفيذ خطة المكافحة.

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كما تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للأمراض والآفات التي تهدد محاصيل الفاكهة والمناطق الأكثر تعرضا للإصابة بذباب الفاكهة والمناطق الخالية والخطط الحالية لاحتواء مختلف الأمراض والآفات التي تهددها.

وعلى هامش الاجتماع، تم تكليف مدير عام المكافحة والبساتين بعمل حصر شامل لجميع الأصول الثابتة والمتغيرة التى كانت تخضع للبرنامج السابق والوقوف على الحالة الفنية لها من حيث صلاحيتها للعمل من عدمه.

وأكد الدكتور ممدوح السباعي للحضور أن المشروع يستهدف زيادة جودة المنتجات المصرية المطروحة في الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.

بدوره، قال المهندس محمود عطا إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لجدول الأعمال الذي تم عقده في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا للمشروع برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس اللجنة التنسيقية واستعراضا لرؤية أعضاء اللجنة للاتفاق على آلية عمل خلال الفترة المقبلة تساهم في رفع كفاءة العمل الحكومية لتفعيل المشروع وتحقيق الإستفادة منه لتطوير أعمال المكافحة هذه الآفة الخطيرة ولحماية المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها.