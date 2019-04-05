السودان يدعو الليبيين لوقف القتال والعودة إلى طاولة التفاوض



محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

طالبت الحكومة السودانية الجمعة، الأطراف المتنازعة في ليبيا، بوقف الاقتتال والعودة الي طاولة التفاوض واستئناف العملية السلمية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم: إن "الاقتتال لن يقود إلا لمزيد من المعاناة للشعب الليبي, ويمثل تهديدا للسلم والأمن".

وحثت الخارجية السودانية الاطراف الليبية "لوقف التصعيد المسلح وحفظ دماء الشعب الليبي".

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وأكدت أن الحكومة السودانية تتابع "المواجهات العسكرية الجارية حاليا بالقرب من العاصمة طرابلس باهتمام وقلق بالغين".

وأشار البيان لمجهودات الخرطوم في مساعدة الليبيين لتأمين حدودهم الجنوبية ,فضلا عن اسهامها مع آخرين في البحث عن الحلول السلمية للازمة الليبية.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي وكل الحريصين على مصلحة الشعب الليبي لتكثيف الجهود للتوصل لحل سلمي للازمة السياسية يعمل على وقف التصعيد المسلح.

يذكر أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب قد أمر قواته أمس الخميس بالتقدم نحو العاصمة طرابلس، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا.