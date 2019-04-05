"كان محطمًا لـ70 قطعة".. تفاصيل ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني بأخميم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف وعمار عبدالواحد:

كشف الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار تفاصيل انتهاء وزارة الآثار فى ٦ أشهر من مشروع ترميم و اعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمكان عرضه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون بمعبدها بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج .

وقال وزيري، في تصريحات اليوم عقب إزاحة وزير الآثار ومحافظ سوهاج الستار عن التمثال بعد ترميمه، إن التمثال تم العثور عليه عام 1981 محطما بالكامل ومقسما إلى حوالي 70 قطعة تم ترميمها ووضعها على مصاطب في مكان عرضه الأصلي بمعبد ميريت آمون يأخميم وذلك لحمايتها.

وأضاف أنه "من أهم القطع الكبيرة التي كانت موجودة هي الرأس بدون التاج وجزء من الرقبة والصدر والبطن ومنطقة الرداء الملكي، وجزء من أحد الركبتين وبعض أجزاء اللوحة الخلفية وقبضة أحد اليدين، بالإضافة لبعض الأجزاء والبلوكات الصغيرة الحجم".

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ومن جانبه أشار محمد جاد أخصائي ترميم، إلى أنه "قبل البدء في أعمال الترميم تم عمل توثيق أثري كامل لكل البلوكات الحجرية للتمثال باستخدام التصوير الفتوغرافي والرسم ودراسة أماكن تلك القطع وعمل هيكل إلكتروني للتمثال بأستخدام برامج الحاسب الآلي المتخصصة".

وتابع أنه "تم تنظيف البلوكات وتجميع القطع الصغيرة مع بعضها البعض وتثبيتها في مكانها الأصلي لجسم التمثال باستخدام مواد علمية غير ضارة بالأثر ومعترف بها دوليًا، كما تم بعد ذلك تركيب القطع الكبيرة مع تسليحها باستخدام الإستانلستين المقاوم للصدأ واستكمال الاجزاء المفقودة لتدعم حالة التمثال".

وأوضح أنه "من غير المعروف حتى الآن السبب الأساسي للعثور على هذا التمثال محطما بهذه الطريقة وما إذا كان تحطيمًا متعمدًا من عدمه بسبب العداءات السياسية أو بسبب الزلازل، مشيرًا إلى أنه على ما يبدو أن المصري القديم قام في عصور لاحقة بتقطيع التمثال إلى عدة أجزاء وذلك نظرًا لوجود العديد من علامات قطع الأحجار التي كان يستخدمها المصري القديم على تلك القطع".

وأضاف أن "التمثال مصنوع من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه حوالي 12 مترا ويزن حوالي 45 طنًا، ويمثل التمثال الملك رمسيس الثاني واقفًا مقدمًا رجله اليسرى عن اليمنى، ويمسك في يدية لفائف من البردي ويرتدي النقبة الملكية القصيرة (الشنديت) ذات الطيات والثنيات.. أما الحزام الموجود حول خصر التمثال مين بزخارف بشكل متعرج وبه مشبك مستطيل يحمل اسم الملك وفى داخل الحزام يوجد خنجر ذو مقبض وخلف التمثال دعامة خلفية نقش عليها مجموعة من النصوص الهيروغليفية".