الأمم المتحدة تطلب 60 مليون دولار لمساعدة زيمبابوي بعد "إيداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - هراري (أ ش أ)

طلبت الأمم المتحدة من الجهات المانحة، توفير زيادة مالية قدرها 60 مليون دولار، بغرض تقديم يد العون لزيمبابوي للتعافي من الدمار الذي خلفه إعصار "إيداي" الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد الشهر الماضي.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم بالعاصمة /هراري/، بيشاو باراجولي - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - "يهدف النداء الإنساني العاجل إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمواطنين في زيمبابوي نظرًا لموجة الجفاف، والوضع الاقتصادي الصعب الذي تفاقم بسبب كارثة إعصار إيداي الأخير".

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن طلب المنظمة العالمية الأخير يرفع إجمالي ما طلبته في الوقت الحالي من الجهات المانحة لزيمبابوي إلى 294 مليون دولار.