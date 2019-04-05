"لم يتلقوا تعليمات".. الجيش الليبي يكشف تفاصيل أسر حكومة الوفاق 128 جنديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء احمد المسماري، إن ما تردد من أنباء حول احتجاز حكومة الوفاق 128 عسكريًا من القوات المسلحة، صحيح، ولكن لديه ملابسات لم تُكشف بعد.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن القنوات القطرية تعيش فرحة زائفة في التعامل مع قضية أسر 128 من جنود القوات المسلحة.

ولفت إلى أن قائد المجموعة التي تم أسرها لم يتلق أي تعليمات لدخول مدينة الزاوية التي تم أسره بها، حيث وجد نفسه محاصرًا بين قوات موالية لحكومة الوفاق الليبي.

وأكد اللواء احمد المسماري، أن الكتيبة لم تكن تمتلك السلاح والذخيرة الكافية لدخول في قتال عنيف في تلك المنطقة، ولكن كان لديها ما يكفي للتأمين فقط.

واستطرد المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه تم إطلاق سراح 5 من المحتجزين، محذرًا من التعرض لأي إساءة أو ضرر للجنود الأسرى، مضيفا أن الجيش الليبي فتح تحقيقًا في الحادثة.

وقال إن القوات المسلحة سيطرت من مدينة ترهونة إلى مطار طرابلس الدولي، ولا يتبقى سوى بعض الكيلومترات لدخول قلب العاصمة.

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وأكد اللواء المسماري، أن المعارك غدًا ستكون على أطراف العاصمة طرابلس من الخارج.

وأطلق الجيش الليبي على المعارك الدائرة حلاليًا، اسم "طوفان الكرامة"، لافتًا إلى أن العمليات انطلقت من قاعدة الجفرة نحو العاصمة.

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس، تحرك قواته صوت العاصمة الليبية لتحريرها من قبضة الجماعات المسلحة والإرهابية التي تبسط سيطرتها على طرابلس ما أثار مخاوف دولية من مزيد من الفوضى في البلاد الغنية بالنفط.

سيطرت الجيش الليبي على بلدة غريان التي تبعد نحو مئة كيلومتر عن طرابلس، فيما أعلنت المليشات التي تسيطر على العاصمة حالة التأهب القصوى، دفاعا عن الأرض الواقعة تحت سيطرتها.

وقال حفتر في تسجيل صوتي لقوات الجيش الوطني الليبي ونشر على صفحة المتحدث باسمه على فيسبوك، "تقدموا بثقة وادخلوها بسلام، مرافق العاصمة أمانة في أعناقكم".

ويأتي تحرك الجيش الوطني الليبي صوت طرابلس أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ليبيا في إطار مساعي أممية لحل سياسي للأزمة القائمة في البلاد منذ سنوات.

أكد حفتر خلال لقاءه مع جوتيريش أن زحف قواته نحو طرابلس "مستمر"، قبل أن يغادر الأخير البلاد ويغرد بأنه "مفطور القلب" ويشعر بقلق شديد من تطورات الأوضاع في البلد الغني بالنفط.