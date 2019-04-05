رئيس الفلبين يهدد الصين "بعمليات انتحارية" بسبب جزيرة متنازع عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا (أ ش أ)

حذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الصين أنه يتعين عليها سحب زوارقها الحربية من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، محذراً من القيام بـ"مهام انتحارية" إذا لمستها بكين.

وقال دوتيرتي - في خطاب أمام النيابة العامة أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الجمعة - : "لن أتوسل، لكنني أخبركم فقط بأنه عليكم أن تنسحبوا من باغ آسا لأن لدي جنود هناك".

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وأضاف "إذا لمستم الجزيرة، فهذه قصة أخرى، عندها سأقول لجنودي إن عليهم الاستعداد للمهام الانتحارية".

وكان دوتيرتي قال مرارًا إن الحرب مع الصين ستكون عقيمة وإن الفلبين ستخسر وستعاني بشدة في هذه العملية.

واحتجت الحكومة الفلبينية على تحركات الصين أمس الخميس بعدما رصد الجيش أكثر من 200 سفينة صينية خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضي في المنطقة المتنازع عليها والتي يطلق عليها "ساندي كي" والقريبة من جزيرة باغ- آسا التي تحتلها الفلبين.