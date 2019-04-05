المهداوي في كلمته الأخيرة أمام القضاء: أن ابن هذا البلد وهيبة الدولة تتجلى في إصدارها لأحكام عادلة

في كلمة أخيرة له، قال حميد المهداوي، مدير موقع بديل المتوقف عن الإصدار، اليوم الجمعة، أمام هيأة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء: ” أنا ابنكم وأخوكم، وابن هذا البلد، وأحب هذا البلد، وعند خروجي من السجن، لن أحقد على أحد، فأنا أحب هذا البلد بكل مؤسساته”.

وخاطب المهداوي هيأة المحكمة قائلا:” أصدروا أحكاما منصفة؛ فالبلد القوي بصورته وهيبته، والهيبة تكون فقط بإصدار أحكام عادلة”.

كما نفى المهداوي علاقته بالحراك، موضحا “أنا دائما أقول أنا مع حراك الريف لكنني كصحافي وفي حدود، وزيارتي لمدن الريف في إطار عملي وليس لشيء آخر”.

وأضاف المهداوي “ريافة خوتي، لكن ملي يكون ريفي مجرم منعقلش عليه وحتى النيابة العامة ظلمتني في هذه المحاكمة”.