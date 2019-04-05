عاجل.. القاضي يرفع الجلسة للمداولة للنطق بأحكام الاستئنافية في قضية معتقلي حراك الريف

رفعت هيأة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الجمعة، الجلسة للمداولة من أجل إصدار الأحكام النهائية، في حق معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي.

ويشار إلى أن هذه الجلسة عرفت حضور حميد المهداوي من أجل النطلق بكلمته الأخيرة، بينما غاب معتقلي الحراك المرحلين إلى سجن عكاشة، الذين فضلوا التشبت بموقفهم السابق وهو عدم حضور المحاكمة، التي اعتبروها صورية فقط.

وعرفت هذه الجلسة الاستئنافية حضور أمني مكثف، لعدد من ممثلي سفارات كل من هولندا، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى قيادات العدل والإحسان وجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنظمة المحامين الكبار، وعائلات كل من المهداوي ومعتقلي الحراك