زيارة مرتقبة للملك إلى مولاي يعقوب.. والاستعدادات لاستقباله بالحامة الجديدة

لا حديث وسط ساكنة مولاي يعقوب، ومنتخبيها ومسؤوليها، إلا عن زيارة مرتقبة للملك محمد السادس للإستحمام لأول مرة بالحامة الجديدة، التي دشنت قبل أشهر.
وقال مصدر محلي لـ”اليوم 24″ “إن المسؤوليين بالجماعة أخبروا بزيارة ملكية مرتقبة، للاستحمام في الحامة الطبية الجديدة”، وأوضح المتحدث أن الاستعدادات جارية وسط التعزيزات أمنية مكثفة.
يذكر أن آخر ظهور للملك بمولاي يعقوب، كان رفقة البطل المغربي أبو بكر زعيتر، نهاية غشت الماضي، واستغرقت الزيارة ثلاثة أيام.
وقصد الملك الحامة للإستحمام في غشت الماضي، بالرغم من حرارة الصيف، عوض فصل الشتاء الذي اعتاد الظهور فيه بالحامة.
وأنهى الملك آنذاك رحلته الاستجمامية بالحامة، بمنح العمال هبة مالية، تكفلت إدارة الحامة بمنحها للعاملين.
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