إيفانكا تشيد بالسيسي في تغريدة

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقالت إيفانكا، في تغريدة لها، على حسابها الرسمي، على تويتر: "ألقى الرئيس المصري السيسي خطابًا مهمًا في نهاية الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى إصلاحات كبرى تهدف إلى تمكين المرأة المصرية. نحن نشجع وندعم هذه الإصلاحات، ونتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية لدفع هذه الجهود".
وأضافت إيفانكا (37 عاما) الحساب الرسمي للرئيس السيسي على تغريدتها.
وكان السيسي أعلن، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة، لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).
وأعلن أيضا زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.
والأسبوع الماضي، ذكر البيت الأبيض إن ترامب سيستضيف السيسي في التاسع من أبريل لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن الزعيمين سيبحثان "البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب" بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي، و"الدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".
وكانت مصر استضافت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، في أكتوبر الماضي، ضمن جولة أفريقية، شملت عدة دول.
شاهد أيضًا
البابا فرانسيس ينتقد بناء الجدران
فيديو من Euronews
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد.. مغني من جمهورية الدومينيكان يحاول دخول غينيس بغنائه 106 ساعات متواصلة
تمكن مغني من جمهورية الدومينيكان من دخول موسوعة غينيس من خلال غنائه لمدة 106 ساعة متواصلة. وقدم كارلوس سيلفر مئات الأغنيات في أحد المنتزهات في العاصمة سانتو دومينغو، لمدة أكثر من 105 ساعة، كما حضر المئات في محاولة لدعم سيلفر في محاولته التي استمرت 4 أيام. وقال أحد المسؤولين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الأربعاء بأنه سيتم متابعة التسجيلات المصورة للحفل للتأكد من أن سيلفر غنى بشكل متواصل. كارلوس تابيا روجاس ممثل الموسوعة قال:"ما قام به خارق للعادة، لكن علينا التأكد، لدينا الآن 105 ساعة غناء لمراجعتها". وبحسب قوانين غينيس، فلدى سيلفر 30 ثانية للاستراحة بين كل أغنية، و5 دقائق للراحة كل ساعة غناء. لكن ما حصل أن سيلفر لم يأخذ الخمس دقائق كل ساعة، وجمعها ليحصل على نصف ساعة كل 6 ساعات، ليتمكن من الاستراحة واستعمال دورة المياه، وتناول الطعام. يذكر أن الرقم القياسي السابق كان 105 ساعة حطمه مغني هندي. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد: مدينة لوستيناو النمساوية تحطم الرقم القياسي لأطول شعلة في العالم شاهد: سنافر ألمانيا يحطمون رقماً قياسياً ويدخلون غينيس شاهد: الأوكرانية أولينا كورزنيوك صاحبة الشعر الأشقر "القياسي"
Euronews (Ar)
-
شاهد: اختبار بدلة طيران صممت بتقنية ثلاثة الأبعاد في نيويورك
Advertisements
جرى اختبار بدلة طيران جديدة صممت بتقنية ثلاثية الأبعاد ومجهزة بمحركات نفاثة، في متحف "انتربيد" للبحرية والطيران والفضاء في مدينة نيويورك، حيث جرت عملية الطيران والهبوط دون أن يسجل حادث يذكر. وقامت شركة بريطانية بتصنيع السترة، التي شرع في تصميمها المبتكر ريتشارد برونينغ سنة 2017، والذي يحمل حاليا الرقم القياسي العالمي لسجلات غينس فيما يخص أقوى سرعة تتمتع بها سترة طيران مزودة بمحرك، وقد بلغ برونينغ سرعة طيران تقارب 52 كيلومترا في الساعة. اما سترة الطيران الجديدة، فقد جربها سام روجرز العامل في الشركة البريطانية المصنعة "غرافيتي انداستريال"، خلال "قمة تصميم المستقبل" المنعقدة في نيويورك، قائلا إنها المرة الأولى التي يرى فيها الناس سترة طيران مصمة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهي مكونة من النايلون والألمنيوم. وقد زودت السترة بخمس محركات طيران توربو، وتم تثبيت محركين صغيرين على ذراعي الطيار، ومحرك أكبر على ظهره. وأوضح رودجرز أن المحركات تعمل بأنواع مختلفة من الوقود، منها الديزل. للمزيد على يورونيوز: شاهد: آخر ابتكارات طائرات "الدرون" في أكبر معرض في اليابان شاهد: شركة إيرباص تكشف عن أول نموذج "تاكسي طائر" في ألمانيا
Euronews (Ar)
-
شاهد: حفتر يأمر قواته بالتوجه إلى طرابلس وغوتيريش يدعو للتعقل
قالت وكالة رويترز إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر قد أمر قواته بالتحرك صوب العاصمة طرابلس وذلك في تسجيل صوتي نشر الخميس. وتسيطر على المدينة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج. التسجيل الصوتي الذي جاء تحت عنوان "عملية تحرير طرابلس"ينذر بمستوى جديد من الخطر في البلاد. ودعا اللواء حفتر قواته للتوجه إلى العاصمة طرابلس للسيطرة عليها من دون استخدام القوة. وقال حفتر "اليوم نستجيب لنداء أهلنا في عاصمتنا الغالية كما وعدناهم وقد بلغ بهم الصبر منتهاه ..اليوم موعدنا مع القدر ليستجيب لنداء الحق ومع التاريخ ليفتح لنا صفحاته النيرة نسطر في ثمرة الجهاد وخاتمة المعاناة والألم ..اليوم نزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين .. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد". وأضاف اللوء الذي سيطرت قواته الخميس على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس الخميس "أيها الأبطال الأشاوس .. لقد دقت الساعة وآن الأوان .. وحان موعدنا مع الفتح المبين فتقدموا كما عهدناكم بخطى واثقة بالله وادخلوها بسلام على من أراد السلام .مناصرين للحق غير غازين .لا ترفعوا السلاح إلا من ظلم نفسه منهم وآثر المواجهة والقتال ولا تطلقوا النار إلا ردا على من حمل السلاح منهم ليطلق النار ويسفك الدماء". تحركات اللواء حفتر وتصعيد الصراع في ليبيا يأتي بعد اندلاع مناوشات الأربعاء مع قوات متحالفة مع رئيس الوزراء في طرابلس فايز السراج. وتعد هذه التطورات تصعيدا خطيرا للصراع المستمر في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في العام 2011، حيث انقسمت ليبيا بين الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس وإدارة موازية متحالفة مع حفتر منذ سقوط القذافي. وقال اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي "تمت السيطرة على مدينة غريان بالكامل، وأنا الآن أتجول فيها". وفي المقابل، قال سكان إن فصائل بمدينة مصراتة التي تعارض الجيش الوطني الليبي، عقدت اجتماعا عاجلا لتعبئة قواتها. قلق أممي من ناحية أخرى ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفصائل الليبية ضبط النفس. وقال غوتيريش، الذي وصل طرابلس الأربعاء لدفع محادثات السلام، في تغريدة قبل السيطرة على غريان إنه قلق للغاية من التحركات العسكرية وخطر المواجهة. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة بقوله لا حل عسكريا للصراع في ليبيا. وأضاف "لا يوجد حل عسكري. وحده الحوار بين الليبيين يمكن أن يحل المشاكل الليبية. أدعو للهدوء وضبط النفس فيما أستعد للاجتماع مع القادة الليبيين في البلاد". ومن المقرر عقد مؤتمر وطني هذا الشهر للاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات لوضع حد لعدم الاستقرار في ليبيا، وهي منتج للنفط ونقطة تجمع للاجئين والمهاجرين القادمين من منطقة الصحراء على أمل الوصول إلى أوروبا. ويتمتع حفتر بدعم مصر والإمارات اللتين تعتبرانه حصنا في وجه الإسلاميين بينما يرى فيه معارضوه صورة جديدة للقذافي. اقرأ أيضا على يورونيوز: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء المشاركة العسكرية بالحملة التي تقودها السعودية في اليمن شاهد: إنقاذ 64 مهاجرا في المياه الإقليمية الليبية للمتوسط حدة حزام: الغموض يكتنف مستقبل السلطة في الجزائر ورئيس الأركان هو القادر على اقتلاع عائلة بوتفليقة وتسيطر قواته على الشرق وتوسعت في الآونة الأخيرة إلى جنوب ليبيا. وقالت مجموعة فصائل في مصراتة إنها مستعدة لمواجهة الجيش الوطني الليبي. وذكرت مجموعة الفصائل في بيان أن وجهاء المدينة يطالبون السراج بإصدار أوامر ببدء عملية على الفور. ويشكك محللون في قدرة الجيش الوطني الليبي على شن هجوم شامل في ظل توسيع نطاق عملياته بالتقدم جنوبا كما أنه يعتمد على رجال العشائر وقوات أخرى مساعدة.
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر إيفانكا تشيد بالسيسي في تغريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.