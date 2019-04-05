عاجل| الجيش الليبي يعلن سيطرة وحدات عسكرية على مطار طرابلس الدولي

كتب: محمد علي حسن
أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرة وحدات عسكرية على مطار طرابلس الدولي، حسب قناة "سكاي نيوز".
كان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أعلن بدء العملية العسكرية الفعلية في طرابلس.
ودعا المتحدث باسم الجيش الليبي المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات في طرابلس.
وكان الجيش الوطني الليبي، سيطر، الجمعة، على بلدة تبعد 40 كيلومترا جنوبي العاصمة طرابلس.
وأعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، إطلاق عملية "تحرير طرابلس"، على المدينة التي يسيطر عليها الميليشيات المسلحة المقسمة بين من يعلن الولاء...
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