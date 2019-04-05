ثقافة النواب: تصرف "رئيس الزمالك" مرفوض.. ولا يليق بنائب

كتب: ولاء نعمه الله أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الأسلوب الذى اتبعه زميلها، رئيس نادى الزمالك، مع إحدى عضوات النادى، وتكليف الأمن بالتطاول عليها، أمر لا يليق أبدا، ومرفوض.

وقالت "عثمان" لـ"الوطن"، إن القيادة السياسية تكرم المرأة دوما، ويجب أن نحتذي بهذه القدوة، خاصة ونحن نواب عن البرلمان المصرى، وهو أمر يحتاج إلى ضبط النفس فى التعامل مع المواطنين.

وأشارت إلى أن الفيديو المتداول عبر الـ"يوتيوب" يحمل إساءات بالغة من رئيس نادى الزمالك تجاه العضوة.

وأوضحت "جليلة" أن الخطوات المتبعة فى هذه...

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