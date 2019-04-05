برلين - أ ش أ
كشف متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية، النقاب، اليوم الخميس، عن أن المتهم الأسترالي، برنتون هاريسون تارنت، مرتكب حادث الاعتداء البشع على المصلين فى اثنين من مساجد نيوزيلندا منتصف الشهر الماضي كان يقوم بإرسال تبرعات مالية إلى أحدى الجماعات اليمينية المتطرفة في فرنسا.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الامريكية أن المتحدث باسم الشرطة الألمانية قام باطلاع المشرعين، خلال جلسة سرية ، على ما تردد عن وجود علاقة بين مرتكب حادث نيوزيلندا وعناصر متطرفة في ألمانيا تضمنت قيامه بشراء تذكرة لزيارة قلعة (نيوشفاشتاين) الأثرية...
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية: مرتكب حادث مسجدي نيوزيلندا أرسل تبرعات لجماعة متطرفة في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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