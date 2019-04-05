عضو بالكونجرس الأمريكي: السيسي نجح في إعادة الاستقرار ومواجهة التوترات

واشنطن ــ كتبت نيفين كامل:
قال جيف فونتنبرى، عضو الكونجرس الجمهورى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح منذ توليه رئاسة مصر فى إعادة حالة الاستقرار، «واننا لا ننكر أنه كان هناك بعض التوترات والمشكلات، إلا أن حكمته نجحت فى إعادة ضبط المسار إلى موضعه».
وأضاف فونتنبرى، خلال لقائه الوفد الصحفى المرافق لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن، «لا أستطيع القول بأن مصر ليس لديها مشاكل، ولكن أيضا بها فرص كثيرة، ولذلك لا يجب أن نركز فى الحديث فقط على نقاط الضعف بل يجب...
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