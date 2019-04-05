"الآثار" تعلن الكشف عن مقبرة بها 50 مومياء في سوهاج

كتب: خالد الغويط أعلنت وزارة الأثار، اليوم، عن الكشف عن مقبرة ملونة لشخص يدعي "توتو وزوجته"، تعود لعصر الدولة البطلمية، وبها 50 مومياء، في سوهاج.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن معلومات وصلت لشرطة السياحة والأثار تفيد حفر أشخاص في المنطقة الجبلية بالديابات، بأخميم بحثا عن الآثار، تم ضبطهم وتسليم الموقع لهيئة الأثار، وشكلت بعثة مصرية للحفر في المنطقة، وأسفرت الحفائر عن الكشف عن المقبرة.

وأضاف وزيري، أن المقبرة عبارة عن صالة أساسية وغرفة دفن بها تابوتين من الحجر الجيري، ويوجد بعض نصوص من كتاب البوابات...

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