العمال البريطاني يعرب عن "خيبة أمله" من المحادثات مع الحكومة حول بريكست

أكد متحدث باسم حزب "العمال" البريطاني المعارض، في بيان، "أننا نعرب عن خيبة أملنا ازاء الحكومة التي لم تقدم أي تغيير فعلي ولم تعرض تسوية لأزمة بريكست"، مشيراً إلى "أننا نحض رئيسة الحكومة تيريزا ماي على اقتراح تعديلات فعلية على اتفاقها توصلا الى حل بديل يحصل على دعم البرلمان ويوحد البلاد".
وكانت ماي قد أجرت محادثات مع زعيم حزب "العمال" جيريمي كوربن وصفتها بـ "البناءة" في محاولة للتوصل لتسوية بشأن بريكست تجنب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 12 نيسان.
ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى.
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