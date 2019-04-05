العمال البريطاني يعرب عن "خيبة أمله" من المحادثات مع الحكومة حول بريكست

أكد متحدث باسم حزب "العمال" البريطاني المعارض، في بيان، "أننا نعرب عن خيبة أملنا ازاء ​الحكومة​ التي لم تقدم أي تغيير فعلي ولم تعرض تسوية لأزمة ​بريكست​"، مشيراً إلى "أننا نحض رئيسة الحكومة ​تيريزا ماي​ على اقتراح تعديلات فعلية على اتفاقها توصلا الى حل بديل يحصل على دعم البرلمان ويوحد البلاد".

وكانت ماي قد أجرت محادثات مع زعيم حزب "العمال" ​جيريمي كوربن​ وصفتها بـ "البناءة" في محاولة للتوصل لتسوية بشأن بريكست تجنب البلاد الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ بدون اتفاق في 12 نيسان.

ورفض ​البرلمان البريطاني​ ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى.