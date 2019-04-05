ميدرية قوى الامن الداخلي تقيم حفل تدشين ترميم مبنيين في معهد عرمون

برعاية المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ ورئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة الاعتماد اللبناني الدكتور ​جوزيف طربيه​، أقامت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بالتعاون مع ​بنك الاعتماد اللبناني​ قبل ظهر اليوم 05/04/2019، حفل تدشين ترميم مبنيين في معهد ​عرمون​ لأمانة سر الفرق الرياضية في قوى الامن.

حضر الاحتفال قائد معهد قوى الامن الداخلي العميد أحمد الحجار، ورئيس وحدة الإدارة المركزية العميد سعيد فواز، ورئيس هيئة الأركان العميد نعيم الشماس، وعضو لجنة الإدارة في مجموعة الاعتماد الوزير السابق البروفسور آلان حكيم، ومدير عام معاون السيد جورج جرجس، وعدد من المدراء في بنك الاعتماد المصرفي وعدد من كبار الضباط.

وللمناسبة القى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان كلمة جاء فيها:

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اللواء عثمان لفت في كلمة له بالمناسبة الى ان "نحن في مناسبات عديدة سابقة دعونا ومراراً المؤسسات الخاصة وهيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال القادرين على المبادرة وتقديم المساعدات والهبات لقوى الأمن الداخلي لتتمكن من تحقيق التطوير والتحديث المُواكب للأمن العالمي. وقد وضعنا، كما بات معروفاً للجميع، خطة استراتيجية خمسية ، ما بين العامين 2018 و 2022 ، للنهوض بقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها على جميع المستويات. وها أنا اليوم أجدد دعوتي لكل قادر لمد يد التعاون نحو قوى الأمن الداخلي ، هذه المؤسسة التي تُعنى بأمن الوطن والمواطنين وحمايتهم، والحريصة على إعادة الحقوق الى أصحابها."

وأكد عثمان "ان قوى الأمن الداخلي كانت ولا زالت وستبقى دائماً على مسافة واحدة من الجميع تنصر الحق وتدحض الباطل.

ونحن وضعنا في أولياتنا استئصال الفساد والمفسدين عبر كشفهم وإحالتهم الى القضاء العادل والنزيه."