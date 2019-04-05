حركة التوحيد دعت لمقاطعة الانتخابات الفرعية في طرابلس

دعت ​حركة التوحيد الاسلامي​ الى "مقاطعة ​الانتخابات الفرعية​ في ​طرابلس​"، معتبرة ان "هذا الاستحقاق لا يمثل الارادة الشعبية الحقيقية للمنتخب الطرابلسي الذي سئم مصادرة قراره".

من جهة اخرى اكدت الحركة "رفضها لقرار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في ما يخص ​الجولان​ السوري المحتل واقراره سيادة الكيان الصهيوني على هذه الارض العربية المغتصبة"، داعيا الى "تفعيل ​المقاومة​ في مواجهة الاحتلال على ارض الجولان المحتل".