حركة التوحيد دعت لمقاطعة الانتخابات الفرعية في طرابلس

دعت حركة التوحيد الاسلامي الى "مقاطعة الانتخابات الفرعية في طرابلس"، معتبرة ان "هذا الاستحقاق لا يمثل الارادة الشعبية الحقيقية للمنتخب الطرابلسي الذي سئم مصادرة قراره".
من جهة اخرى اكدت الحركة "رفضها لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ما يخص الجولان السوري المحتل واقراره سيادة الكيان الصهيوني على هذه الارض العربية المغتصبة"، داعيا الى "تفعيل المقاومة في مواجهة الاحتلال على ارض الجولان المحتل".
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