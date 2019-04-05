حسن مراد: يجب ان يكون التعاطي مباشرا مع الدولة السوري بملف اعادة الاعمار

أكد وزير التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في حديث تلفزيوني له أن "رأيي الشخصي أنه يجب ان يكون التعاطي مع ​الدولة السورية​ مباشرة والانفتاح عليها بملف اعادة الإعمار، والا نذهب لنؤسس شركات وهمية في الخارج لنشارك بطريقة غير مباشرة بإعادة الإعمار".

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