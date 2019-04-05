مصادر وزارة الصحة لـ LBC: إيران لا تستفيد من وزير مقرب من حزب الله

أكدت مصادر ​وزارة الصحة​ لقناة "LBC" أن "الوزير ​جميل جبق​ لم يؤكد حتى الآن انه سيتم استيراد ادوية من ​ايران​"، مشيرةً الى ان "البحث جار مع الاتراك والفرنسيين لهذه الغاية".

وأوضحت المصادر ان "ايران لا تستفيد من وزير مقرب من ​حزب الله​".