أكدت مصادر وزارة الصحة لقناة "LBC" أن "الوزير جميل جبق لم يؤكد حتى الآن انه سيتم استيراد ادوية من ايران"، مشيرةً الى ان "البحث جار مع الاتراك والفرنسيين لهذه الغاية".
وأوضحت المصادر ان "ايران لا تستفيد من وزير مقرب من حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة الصحة لـ LBC: إيران لا تستفيد من وزير مقرب من حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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