أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "هدفنا هو انقاذ البلد ولدينا امل بذلك"، مشيرا الى اننا "نسعى الى التعاون مع مصرف لبنان الذي نعتبره ركيزة اساسية".
وفي حديث تلفزيوني اوضح عون أننا "نتطلع الى الاصلاحات على المستوى المالي والنقدي والاقتصادي"، لافتا الى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون متجه للدعوة الى اجتماع مالي الاسبوع المقبل
من جهة اخرى راى عون ان "هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواضيع بين وزير الاقتصاد منصور بطيش وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد جرى تضخيم للموضوع"، مؤكدا انه "لا يوجد نية باستهداف سلامة".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: رئيس الجمهورية بصدد الدعوة الى اجتماع مالي الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.