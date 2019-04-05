آلان عون: رئيس الجمهورية بصدد الدعوة الى اجتماع مالي الاسبوع المقبل

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​ أن "هدفنا هو انقاذ البلد ولدينا امل بذلك"، مشيرا الى اننا "نسعى الى التعاون مع ​مصرف لبنان​ الذي نعتبره ركيزة اساسية".

وفي حديث تلفزيوني اوضح عون أننا "نتطلع الى الاصلاحات على المستوى المالي والنقدي و​الاقتصاد​ي"، لافتا الى ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ متجه للدعوة الى اجتماع مالي الاسبوع المقبل

من جهة اخرى راى عون ان "هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواضيع بين وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ وقد جرى تضخيم للموضوع"، مؤكدا انه "لا يوجد نية باستهداف سلامة".