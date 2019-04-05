استمرار تقبل التعازي بوفاة والدة المحامي الاستاذ جورج جرجس

يواصل المحامي الاستاذ جورج جرجس في مكتب الاستاذ ​زياد اسود​ تقبل التعازي في وفاة والدته جورجيت حاتم الراقدة مساء الأربعاء الماضي على رجاء القيامة. تقبل التعازي في كنيسة الوردية غادير حتى السابعة مساء الْيَوْم الجمعة. وقد شكر جرجس كل الذين تَقدّمَوا منه بواجب التعزية من رسميين وأهل وزملاء واصدقاء.

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