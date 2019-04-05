محافظ البقاع أعطى توجيهاته بمراقبة طريق ترشيش زحلة

أجرى محافظ البقاع القاضي ​كمال ابو جوده​ اتصالين بكل من قائد ​منطقة البقاع​ الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ربيع مجاعص، والمدير الاقليمي ل​وزارة الاشغال​ في البقاع أحمد الحجار، واعطى توجيهاته بمراقبة ​طريق زحلة​ - ​ترشيش​ بعد الانتهاء من اعمال الصيانة والتأهيل بسبب الانهيارات والانخسافات التي حصلت عليها، وبإقفالها في حال وجود اي خطر يهدد سلامة المواطنين، بخاصة وأن الاعمال على الطريق المذكور لم تنته بعد في انتظار التعبيد ضمن المراحل الاخيرة.

وفي وقت سابق اعلنت وزارة الأشغال ان "طريق ترشيش - زحلة اصبحت سالكة امام السيارات بالإتجاهين ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، قبل فلش الزفت في مرحلته الأخيرة".