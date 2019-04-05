حاصباني: لتشكيل هيئة ناظمة للكهرباء كما ورد في "سيدر"

أكد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ تعليقاً على خطة ​الكهرباء​ "أننا لا نريد لجنة وزارية بل إدارة المناقصات"، داعياً "لتشكيل هيئة ناظمة للكهرباء كما ورد في سيدر". وخلال حديث تلفزيوني، دعا حاصباني إلى "إصلاح متكامل لا جزئي كما حصل سابقا"، مشدداً على "ضرورة أن لا نقع بالمشاكل نفسها التي وقعنا بها في الماضي".

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