جرح عامل سوري سقط من ورشة في القليعات

جرح عامل سوري بعدما سقط من الطبقة الثالثة، داخل ورشة قيد الإنشاء في بلدة القليعات في ​كسروان​، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح مختلفة. ونقله مسعفو "​الدفاع المدني​" إلى مستشفى "سان جورج" في ​عجلتون​ لتلقي العلاج.

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