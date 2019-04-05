فنيانوس أعلن تعليق العمل بقراره بخصوص وصول سيارات التاكسي إلى حرم المطار

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ بياناً أعلن فيه "تعليق العمل بقراره بخصوص وصول سيارات التاكسي إلى حرم ​مطار بيروت الدولي​، حتى إشعار آخر، ودعا إلى اجتماع سيعقد صباح يوم الاثنين المقبل ويضم كل المعنيين بهذه المسألة ".

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