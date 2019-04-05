القوات المسلحة الليبية: وحدات عسكرية تدخل طرابلس من جميع المحاور

أعلن الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة الليبية أن وحدات عسكرية دخلت إلى العاصمة ​طرابلس​ من جميع المحاور. وأكّدت قوات الجيش أنها بسطت السيطرة على مناطق قصر بن عشير ووادي الربيع وسوق الخميس في طرابلس. يذكر أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن سابقًا تقدمه في محيط العاصمة طرابلس، فيما أمر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني فايز السراج رئاسة الأركان الجوية التابعة له بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي للقوات التابعة لحفتر.

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