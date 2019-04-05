الشرطة البريطانية: الكشف على عبوتين في بنك إنكلترا تبين أنهما لا تشكلان تهديدا

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ عن الكشف عن عبوتين مشبوهتين في بنك ​إنكلترا​، موضحة أنهما لا تشكلان تهديداً وترفع حالة التأهب. وأوضحت الشرطة أن عناصرها أمنوا الطرود بعد وضع طوق طوله 100 متر حول ​البنك المركزي​ البريطاني في لندن. وكانت الشرطة البريطانية قد أكدت أنها تتعامل مع ​تقارير​ عن عبوتين مشبوهتين أرسلتا إلى بنك إنكلترا وأغلقت الطرق المحيطة.

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