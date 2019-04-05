العربية: قوات الجيش الليبي تدخل مطار طرابلس الدولي

أكدت قناة "العربية" أن قوات ​الجيش الليبي​ دخلت مطار طرابلس الدولي ومنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي، "أننا بدأنا العملية العسكرية الفعلية في طرابلس"، مناشداً المدنيين تجنب مواقع الاشتباكات في طرابلس.

بدورها، أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن اندلاع مواجهات عنيفة جنوب العاصمة الليبية.

وأعلن "الجيش الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ عن بدء "عملية عسكرية لتحرير ​مدينة طرابلس​ و​شرق ليبيا​ من الميليشيات المسلحة والإرهابيين".

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فيما أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكوة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السرّاج قوّاته بالاستعداد "لمواجهة أيّ تهديد". وأعلنت فصائل من مدينة ​مصراتة​ غرب البلاد موالية ل​حكومة​ الوفاق استعدادها لوقف "الزّحف المشؤوم" لقوّات حفتر.

ومن المقرر عقد مؤتمر وطني ترعاه ​الأمم المتحدة​ منتصف نيسان في غدامس جنوب غرب البلاد بهدف وضع "خارطة طريق" تلحظ خصوصا إجراء ​انتخابات​.

ومنذ سقوط نظام ​معمر القذافي​ في 2011، تتنازع سُلطتان الحكم في ليبيا هما حكومة الوفاق الوطني في الغرب التي يترأّسها فايز السّراج وشُكّلت نهاية 2015 في ضوء اتّفاقٍ رعته الأمم المتحدة، ومقرّها طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يُسيطر عليها "​الجيش الوطني​ الليبي".