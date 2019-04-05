أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ "أننا لن نسمح بأن نكتب شيكا بـ150 مليار ​دولار​ إلى ​السعودية​ ونمنحهم القدرة على تهديد ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ معا". وخلال حديث للبرنامج الصباحي على قناة "سي بي إس" الأميركية، لفت بومبيو إلى "أن زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ وعدني ووعد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بأن يجعل بلاده خالية من الأسلحة النووية، ومهمتي هي جعل هذا الأمر يحصل"، مشدداً على "أنني واثق بأن هناك قمة ثالثة ستجمع ترامب وكيم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لن نسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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