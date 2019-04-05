إطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأميركية يؤدي إلى إصابة جندية ومقتل المهاجم

أعلنت قاعدة "أوشيانا" التابعة لطيران ​البحرية الأميركية​ في ولاية فرجينيا، في بيان، أن حادث ​إطلاق نار​ وقع داخل ​القاعدة​ ما أدى إلى إصابة جندية جرى نقلها إلى المستشفى ومقتل المهاجم.

وأوضح قائد القاعدة تشاد فينسليتي أن "خلافا تافها بين عسكري وزميلته تطور فأطلق الرجل عدة رصاصات عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح لا تهدد حياتها، وجرى نقلها إلى المستشفى"، مؤكداً أن "مطلق النار تم التعرف على هويته فورا، وقتل على أيدي حرس القاعدة".

وتنتشر في قاعدة "أوشيانا" أسراب من المقاتلات القاذفة من طراز F/A-18 Super Hornet، كما تضم هذه القاعدة أكبر مركز للتدريب ​الصيفي​ للطيارين على الساحل الشرقي من ​الولايات المتحدة​.