طوله 12 مترًا ووزنه 45 طنًا.. إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بعد ترميمه

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مساء اليوم الجمعة، وبحضور 37 سفيرًا لدول أجنية، والدكتور مصطفى الوزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بجوار تمثال ابنته ميريت آمون بمدينة أخميم.

وقال وزير الآثار خلال كلمته إن طول التمثال 12 مترًا ووزنه 45 طنًا من الحجر الجيري، وتم ترميمه وإعادة بنائه ونصبه بأياد مصرية.

يذكر أن وزير الآثار، ومرافقوه، وصلوا إلى محافظة سوهاج عبر المطار الدولي، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.