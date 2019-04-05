بالصور- الكشف على ألف و900 مواطن في قافلة طبية مجانية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
نظمت مديرية الصحة في أسوان، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية في قرية الرغامة البلد بمركز كوم امبو، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، وتحت إشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وإجراء الكشف الطبي على 1913 مواطنًا من أهالي القرية
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