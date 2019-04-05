"بالأعلام والمزمار".. بترول بلاعيم تحتفل بيوم اليتيم في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

نظمت شركة بترول بلاعيم بمدينة أبورديس، اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بيوم اليتيم بمشاركة 200 طفل من مختلف مراحل التعليم، وتخلل الحفل فقرات غنائية وعروض فنية بالمزمار البلدي، وتوزيع الأعلام والهدايا على الأطفال.

وشهد الحفل المهندس سمير زايد عضو مجلس إدارة الشركة والعميد أحمد شبانة رئيس قطاع أبورديس العسكري والعميد أحمد خضر مأمور قسم شرطة أبورديس، وأحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس وعدد من القيادات والعاملين بشركة بترول بلاعيم ورؤساء الجمعيات الخيرية ومشايخ القبائل البدوية.