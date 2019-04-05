الرئيس اللبناني: المخدرات آفة خطيرة تدمر الشباب ويجب التوعية بأضرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (أ ش أ)

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن انزعاجه الشديد لانتشار المخدرات بين الشباب وطلاب الجامعات، محذرا من الخطورة البالغة لهذه الآفة المدمرة التي أصبحت تتغلغل بسرعة في صفوف الجامعيين، وداعيا الشباب إلى عدم الانجرار أو الوقوع في فخ تجربتها التي تمثل خطورة شديدة عليهم وعلى أسرهم.

جاء خلال لقاء عقده الرئيس اللبناني، اليوم، مع طلاب من كلية الطب في جامعة القديس يوسف، ضمن برنامج خاص أقامه قصر بعبدا الجمهوري بمناسبة اليوم العالمي للصحة، وفي إطار حملة أطلقتها الجامعة لمدة مائة يوم لوقف التدخين بداخلها تحت عنوان (أحرام بلا تدخين) .

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وأشار عون إلى أن طلاب كليات الطب عليهم مسئولية مضاعفة في هذا الأمر، تتمثل ليس فقط بالابتعاد عن المخدرات، وإنما بالتوعية لأنهم يعلمون جيدا مدى خطورتها، وأن يكونوا مرشدين لزملائهم في الجامعة والمجتمع وفي أي مكان، كي يتفادوها ولا يقعوا في براثنها، لاسيما وأن نهايتها مأساة لهم ولعائلتهم.

من ناحية أخرى، قال عون إنه يقوم حاليا بدراسة بالتعاون مع وزير الصحة "لكيفية النهوض بالقطاع الصحي في لبنان، والذي يحتاج الى زيادة بسيطة في الموازنة".

وأضاف: "الأمر يعود إلى إدارة تعمل بشكل سليم، وإن شاء الله نتمكن من تحقيق ذلك هذا العام أو على الأكثر في الموازنة المقبلة، لأن هناك حالة تقشف في الموازنة الحالية، ومع ذلك سندرس إمكانية مساعدة وزارة الصحة."