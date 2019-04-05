مصدر عسكري: وصول قيادات لـ"القاعدة" من سوريا إلى غرب ليبيا

أفاد مصدر عسكري في "الجيش الوطني الليبي" بوجود معلومات "مؤكدة" حول وصول قياديين لتنظيم "القاعدة" متمركزين في سوريا إلى غرب ليبيا، وهذا أحد أسباب إطلاق عملية "تحرير" المنطقة.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء اليوم الخميس، إن "الجيش اتخذ قرارا لا رجعة عنه بالتقدم لتخليص العاصمة والمدن الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة على وصول عدد من قادة تنظيم القاعدة المتمركزين في سوريا إلى غرب ليبيا".

وأوضح المصدر أنهم "أصبحوا الآن في ضواحي العاصمة طرابلس"، وتابع: "هذا من الأسباب التي تعجل بدخول الجيش لهذه المناطق".

كما أكد المصدر العسكري "وجود تنسيق مع عدد كبير من الكتائب والضباط الموالين للسراج".

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وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأمر حفتر، في وقت سابق من الخميس، قواته المسلحة بالتقدم نحو عاصمة البلاد طرابلس لـ"تحريرها من الجماعات الإرهابية"، في إجراء يهدد بتصعيد خطير للتوتر في ليبيا، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".

وكالات