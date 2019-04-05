الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والإمارات تدعو كل الأطراف الليبية لوقف التصعيد

أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والإمارات عن قلقها من تطورات الأحداث في ليبيا في ظل زحف قوات "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس.

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